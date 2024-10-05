В Адлерском районе города Сочи состоялось торжественное открытие нового отделения компьютерного спорта на базе муниципальной спортивной школы № 4.
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В Адлерском районе города Сочи состоялось торжественное открытие нового отделения компьютерного спорта на базе муниципальной спортивной школы № 4.