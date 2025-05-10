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В ЕС раскрыли необходимость перемирия на Украине

В Евросоюзе заявили, что 30-дневное перемирие даст пространство для достижения мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каю Каллас.

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