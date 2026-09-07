Сальма Хайек снялась обнажённой по случаю 60-летия

Сальма Хайек, которой 2 сентября исполнилось 60 лет, опубликовала в своём инстаграме* новые фото. В честь юбилея актриса снялась полностью обнажённой во время купания в море.
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