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SPLETNIK

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Сальма Хайек снялась обнажённой по случаю 60-летия

Сальма Хайек снялась обнажённой по случаю 60-летия

Сальма Хайек, которой 2 сентября исполнилось 60 лет, опубликовала в своём инстаграме* новые фото. В честь юбилея актриса снялась полностью обнажённой во время купания в море.

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