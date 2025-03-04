Трюдо: США никогда не смогут аннексировать Канаду

ОТТАВА, 4 марта, ФедералПресс. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции заявил, что президент США не сможет аннексировать Канаду, несмотря на его неоднократные заявления о возможном крахе канадской экономики.
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