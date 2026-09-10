Василий Александров: отзывы жителей могут стать системой раннего предупреждения для городских властей

Эксперт “Новой Формации” рассказал, почему официальных показателей недостаточно для оценки комфорта города Официальные показатели развития городской среды дают важную картину состояния инфраструктуры, однако сами по себе не всегда позволяют понять, насколько комфортно жители чувствуют себя в городе.