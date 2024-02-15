Цигель-цигель, ай-лю-лю. Умерла актриса, сыгравшая путану в фильме "Бриллиантовая рука"

Артистке Виктории Островской было 85 лет, её роль была очень яркой и насыщенной.Стало известно о том, что актриса Виктория Островская, снявшаяся в крошечном эпизоде фильма "Бриллиантовая рука", накануне умерла на 86-м году жизни.