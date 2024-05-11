Arm разработает собственный ИИ ускоритель — его массовое производство запуст...

Arm разработает собственный ИИ ускоритель — его массовое производство запустят в 2025 годуБазирующаяся в Великобритании компания Arm, 90 % которой принадлежит японскому конгломерату SoftBank Group, займётся разработкой ИИ-ускорителй, для чего будет сформировано отдельное подразделение, пишет ресурс Nikkei Asia.
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