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Царьград

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В Архангельской области построили 10 школ и 17 детсадов с 2020 года

В Архангельской области построили 10 школ и 17 детсадов с 2020 года

Экспертная сессия «Качество и доступность образования» прошла в рамках итогового форума «Сильные муниципалитеты – сильный регион».

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