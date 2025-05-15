Минобороны показало видео воздушных боёв БПЛА ВС России и дронов ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры поражения БПЛА ВСУ российскими FPV-дронами. Уточняется, что украинские беспилотники уничтожались расчётами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
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