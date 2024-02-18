Соответствующее распоряжение о выделении бюджетных средств подписал мэр столицы Сергей Собянин.В Москве принято решение о выплатах ветеранам-афганцам и их семьям, соответствующее распоряжение о выделении бюджетных средств подписал мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии