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В Москве принято решение о выплатах ветеранам-афганцам и их семьям

В Москве принято решение о выплатах ветеранам-афганцам и их семьям

Соответствующее распоряжение о выделении бюджетных средств подписал мэр столицы Сергей Собянин.В Москве принято решение о выплатах ветеранам-афганцам и их семьям, соответствующее распоряжение о выделении бюджетных средств подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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