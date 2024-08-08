Важное сообщение для граждан Молдовы в России

В связи с текущей ситуацией в Курской области, а также наличием повышенных рисков безопасности, посольство Молдовы в Российской Федерации настоятельно рекомендует гражданам Республики Молдова воздержаться от поездок в этот регион.
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