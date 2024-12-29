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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о потасовке после празднования гола перед скамейкой «Спартака»: «Понимаю реакцию Ружички – это не приветствуется в НХЛ. У нас другие правила»

«Спартак» обыграл «Витязь» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде нападающий подмосковной команды Иван Воробьев забросил шайбу и отпраздновал гол перед скамейкой красно-белых.

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