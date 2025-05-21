Российские ученые обогнали американских: в Санкт-Петербурге создали «умные» стекла, которым нет аналогов по характеристике Ольга БезродняяУченые из Санкт-Петербурга разработали революционную технологию для облегченных «умных стекол», которая уже получила патент в России.