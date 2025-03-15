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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Заврагин: «СКА добавляет от игры к игре. Мы много работали над ошибками, стараемся действовать грамотно и строго в обороне»

Армейцы одержали четыре победы подряд и занимают шестое место в Западной конференции. – Да, хорошо сыграли серию, много работали над ошибками, много совершали правильных действий, из-за этого и побеждали, благодаря командным действиям.

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