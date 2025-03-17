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Царьград

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Фиктивная регистрация: 115 мигрантов прописаны у жительницы Камчатки

Фиктивная регистрация: 115 мигрантов прописаны у жительницы Камчатки

На Камчатке полиция возбудила дело против жительницы Петропавловска-Камчатского за фиктивную регистрацию более 115 мигрантов в её жилье.

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Комментарии
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Eduard
Разделите её квартиру на всех,больше никто никогда не пропишетчужаков!
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