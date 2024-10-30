Юные москвичи создают мультфильмы о бойцах СВО и ветеранах ВОВ

Воспитанники центра внеклассной деятельности «На Сумском» завершили создание анимационного фильма под названием «Минута памяти святой», который посвящён военнослужащим специальной военной операции и ветеранам Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии