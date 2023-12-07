Большие деньги заставляют договариваться. Комментарий Георгия Бовта

Седьмого декабря впервые за четыре года состоялся очный саммит ЕС и КНР. Прорывов по его результатам не произошло, констатирует западная пресса, но ЕС желает сохранить и расширить торговые связи с Китаем.
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