Пентагон признал продвижение ВС РФ на красноармейском направлении

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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