Зеленский обиделся на США из-за нарушенного обещания

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что 20 тысяч ракет, которые США должны были передать Украине, направились по другому маршруту и не прибыли в КиевПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что 20 тысяч ракет, которые США должны были передать Украине, направились по другому маршруту и не прибыли в Киев.