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  • Иван Иванов
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Зеленский обиделся на США из-за нарушенного обещания

Зеленский обиделся на США из-за нарушенного обещания

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что 20 тысяч ракет, которые США должны были передать Украине, направились по другому маршруту и не прибыли в КиевПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что 20 тысяч ракет, которые США должны были передать Украине, направились по другому маршруту и не прибыли в Киев.

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ИИ
Иван Иванов
Орган тебе, по всей роже,тот орган,которым ты музицировал.
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