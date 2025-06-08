Зеленский обиделся на США из-за нарушенного обещания

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что 20 тысяч ракет, которые США должны были передать Украине, направились по другому маршруту и не прибыли в КиевПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что 20 тысяч ракет, которые США должны были передать Украине, направились по другому маршруту и не прибыли в Киев.
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