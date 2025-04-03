«ВО»: ВСУ впервые применили в Сумской области барражирующие боеприпасы HF-1

Военные корреспонденты Telegram-канала «Военный обозреватель» сообщили, что украинские войска впервые задействовали в Сумской области немецкие ударные беспилотники HF-1, известные также как барражирующие боеприпасы.
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