Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Осужденный за шпионаж Пол Уилан заявил, что власти США его бросили

Осужденный за шпионаж Пол Уилан заявил, что власти США его бросили

Осужденный в России на 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан сказал, что чувствует себя преданным властями США на фоне отсутствия его имени в последней сделке по обмену заключенными между двух стран.

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Комментарии
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николай лейчинский
Предатель - везде паскуда . Знал , на что шел .
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