Осужденный за шпионаж Пол Уилан заявил, что власти США его бросили

Осужденный в России на 16 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан сказал, что чувствует себя преданным властями США на фоне отсутствия его имени в последней сделке по обмену заключенными между двух стран.
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