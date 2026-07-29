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СМИ: УЕФА рассмотрит возможность бойкота чемпионатов мира из-за действий ФИФА

СМИ: УЕФА рассмотрит возможность бойкота чемпионатов мира из-за действий ФИФА

Представители национальных федераций, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), проведут экстренное заседание в конце этой недели для обсуждения предложения ФИФА о продаже долей в своих главных соревнованиях.

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