Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Хочу, чтобы лягушатники проиграли, еще лучше чтобы в сухую.ЧМ-2022. Финал. А...
  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...

Кирилл Бажин: «На рубеже чуть медленнее отработал, не рисковал, но уверенно. Промах – поверил в себя немного, наверное»

Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе (промежуточное 4-е место).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх