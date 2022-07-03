ОКНО В НОВЫЙ МИР (МЕЖДУ ЧЕТВЕРТЫМ И ПЯТЫМ ИЗМЕРЕНИЯМИ)

3 июля 2022 Отец Абсолют Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить с вами о тех изменениях, которые начнут происходить с вами по мере того, как вы начнете все чаще пересекать границу, отделяющую четвертое измерение от Пятого.