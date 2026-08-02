Европа сократила закупки СПГ до минимума за два года

В июле Европа сократила объем закупок сжиженного природного газа (СПГ) до минимума с 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
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