Искусственный интеллект запустит новогодний цифровой фейерверк

Константин Майор, генеральный директор и владелец Медиахолдинга MAER: «В канун 2024 года мы решили подарить праздничное настроение москвичам, гостям столицы и жителям крупных городов России, запустив диджитал-фейерверк на всех своих медиаэкранах и медиафасадах.