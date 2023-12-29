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Искусственный интеллект запустит новогодний цифровой фейерверк

Искусственный интеллект запустит новогодний цифровой фейерверк

Константин Майор, генеральный директор и владелец Медиахолдинга MAER: «В канун 2024 года мы решили подарить праздничное настроение москвичам, гостям столицы и жителям крупных городов России, запустив диджитал-фейерверк на всех своих медиаэкранах и медиафасадах.

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