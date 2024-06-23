После удара об столб на востоке Москвы перевернулся электробус

На Лухмановской улице Москвы в воскресенье, 23 июня, произошла тяжелая авария с участием электробуса - тяжелая машина на полном ходу протаранила мачту городского освещения, после чего автобус перевернулся.
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