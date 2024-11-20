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10 тысяч рублей – разовая выплата для пенсионеров, которую уже не будут повторять: для тех, кто не получал

10 тысяч рублей – разовая выплата для пенсионеров, которую уже не будут повторять: для тех, кто не получал

10 тысяч рублей – разовая выплата для пенсионеров, которую уже не будут повторять: для тех, кто не получал Ольга БезродняяЕдиновременная выплата являлась мерой социальной поддержки, направленной на улучшение финансового состояния пенсионеров в сложный экономический период.

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