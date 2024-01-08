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Британская газета: Российские системы РЭБ сводят на нет возможности западного высокоточного оружия

Британская газета: Российские системы РЭБ сводят на нет возможности западного высокоточного оружия

Россия значительно опережает Украину в разработке систем РЭБ, применение комплексов радиоэлектронной борьбы на фронте уже привело к тому, что американские высокоточные снаряды РСЗО HIMARS и артиллерийские Excalibur не попадают в цель.

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