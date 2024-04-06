В Орске ситуация развивается в худшую сторону: тревожная ночь в Оренбургской области

Один из прорывов дамбы за ночь смогли устранить. Ночью работали около 500 рабочих и спасателей. Что еще известно к этому часу: - затоплено полностью более 600 домов, подтоплены около 3 тысяч -эвакуированы более 700 человек, в том числе 211 детей.