Эпоха постсмартфонов: какие необычные технологии представили на выставке CES-2024

На этой неделе в Лас-Вегасе прошла Consumer Electronics Show, или CES-2024 – традиционная выставка потребительской электроники, где регулярно с 1967 года крупнейшие корпорации и амбициозные технологические стартапы презентуют гаджеты.
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