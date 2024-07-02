Лукашенко объяснил, почему Путин попросил вернуть Украине Николая Швеца

Задержанного за подрыв российского самолета А-50 Николая Швеца вернули на Украину при посредничестве Белоруссии с одобрения президента России Владимира Путина ради освобождения с Украины митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, заявил президент Белоруссии Александра Лукашенко, 2 июля передает белорусское агентство БЕЛТА.