Фицо попросил Маска дать информацию о проектах USAID в Словакии

Глава словацкого правительства Роберт Фицо попросил руководителя департамента эффективности госуправления США (DOGE) миллиардеру Илону Маску дать информацию о проектах, которые в республике получали финансирование по линии Агентства по международному развитию (USAID) и могли быть использованы в политических целях.