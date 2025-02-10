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Фицо попросил Маска дать информацию о проектах USAID в Словакии

Фицо попросил Маска дать информацию о проектах USAID в Словакии

Глава словацкого правительства Роберт Фицо попросил руководителя департамента эффективности госуправления США (DOGE) миллиардеру Илону Маску дать информацию о проектах, которые в республике получали финансирование по линии Агентства по международному развитию (USAID) и могли быть использованы в политических целях.

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