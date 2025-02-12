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Царьград

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Москва обновляется: В ЮАО построено 33 новых жилых комплекса по реновации

Москва обновляется: В ЮАО построено 33 новых жилых комплекса по реновации

На юге Москвы успешно завершено строительство 33 жилых комплексов по программе реновации. Потенциальные новосёлы получат более 6,8 тысячи квартир, а всего в этой части города планируется расселить 378 домов и 82 тысячи жителей.

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