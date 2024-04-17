Срочно доложить: Бастрыкин вновь взялся за рынок в Кременкуле

Челябинцы написали главе Следкома России, что мигранты продолжают торговать.Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу о незаконном строительстве продовольственного рынка в Кременкуле Челябинской области.
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