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Срочно доложить: Бастрыкин вновь взялся за рынок в Кременкуле

Срочно доложить: Бастрыкин вновь взялся за рынок в Кременкуле

Челябинцы написали главе Следкома России, что мигранты продолжают торговать.Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад по уголовному делу о незаконном строительстве продовольственного рынка в Кременкуле Челябинской области.

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