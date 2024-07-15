В Смоленске может появиться гражданский аэропорт

В Смоленске вскоре может появиться гражданский аэропорт. План масштабной реконструкции и переоборудования аэродрома «Смоленск-Северный» обсудили на встрече глава Минтранса РФ Роман Старовойт и губернатор Смоленской области Василий Анохин.
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