Будущую элиту страны сформируют бойцы СВО, а не участники «голых вечеринок». Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания с чиновниками в Санкт-Петербурге.
Путин: «чудики», обнажающие гениталии, не войдут в элиту страны
Комментарии
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Лариса Фомичева
А кто может предсказать будущее?Фортуна дама капризная.Вон итальянского дуче подвесили за ноги-на всеобщеее обозрение.А ведь такой крутой был-дальше некуда.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Никого не уберут...
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1 час.
И
Ирина
Вы в своих вопросниках можете правильно формулировать мысли? Вы хоть смотрите, что выставляет на обсуждение....
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1 час.
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