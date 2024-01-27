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Путин: «чудики», обнажающие гениталии, не войдут в элиту страны

Путин: «чудики», обнажающие гениталии, не войдут в элиту страны

  Будущую элиту страны сформируют бойцы СВО, а не участники «голых вечеринок». Об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания с чиновниками в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
А кто может предсказать будущее?Фортуна дама капризная.Вон итальянского дуче подвесили за ноги-на всеобщеее обозрение.А ведь такой крутой был-дальше некуда.
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Никого не уберут...
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1 час.
И
Ирина
Вы в своих вопросниках  можете правильно формулировать мысли? Вы хоть смотрите, что выставляет на обсуждение....
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1 час.

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