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В думе ХМАО поинтересовались у чиновников, почему те не требуют у федерации компенсировать расходы бюджета на мобилизацию

В думе ХМАО поинтересовались у чиновников, почему те не требуют у федерации компенсировать расходы бюджета на мобилизацию

Ханты-Мансийского автономного округа не планируют требовать от федерального центра компенсации расходов регионального бюджета, направленных на выплаты мобилизованным и их семьям.

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