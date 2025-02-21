Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Уралом» и встретится с «Краснодаром»

Товарищеские матчи «Динамо» – «Урал» – 10:00 «Факел» – «Арсенал» Тула – 11:00 «Ростов» Россия – Динамо Самарканд Узбекистан – 12:00 «Динамо» – «Краснодар» – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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