Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как зажечь спичку об спичку

Как зажечь спичку об спичку

Интересный фокус или лайфхак, как можно без коробка с чиркашом зажечь спички друг об друга. Вы можете поспорить со своими друзьями, что сделаете это, а затем выиграть спор.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Такая необходимость - редчаший случай, но знать не лишне.
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