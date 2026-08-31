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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комтуа об адаптации в «Спартаке»: «Пришлось переехать на другую улицу – это заняло около 30 минут. Просто другая команда и партнеры»

Нападающий « Спартака » Максим Комтуа рассказал об адаптации в новом клубе. Он перешел из « Динамо » этим летом.

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