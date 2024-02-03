Сплошную не видно под снегом, что будет если её пересечь: Лишат прав или нет

При повороте направо водитель вылетел на встречную полосу и при этом пересек сплошную линию знака. После этого водителя остановил инспектор ГИБДД, который заявил, что его действия представляют собой нарушение.
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