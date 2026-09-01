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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов о фаворитках US Open: «Я все равно всегда топлю за Соболенко»

Карен Хачанов рассказал, кого считает главными претендентами на титул на женском US Open . – Как думаешь, кто у девушек выиграет US Open? – Я вижу, что Швентек набрала форму.

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