Хачанов о фаворитках US Open: «Я все равно всегда топлю за Соболенко»

Карен Хачанов рассказал, кого считает главными претендентами на титул на женском US Open . – Как думаешь, кто у девушек выиграет US Open? – Я вижу, что Швентек набрала форму.
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