Возбудитель сердечно-сосудистых заболеваний, который скрывается внутри нашего костного мозга

Исследователи разгадывают тайны этого недавно открытого фактора риска, известного под аббревиатурой CHIP Возбудитель сердечно-сосудистых заболеваний, внутри нашего костного мозга Скрытый триггер сердечных заболеваний, таящийся в костном мозге Каждый день стволовые клетки в нашем костном мозге производят десятки тысяч новых клеток, которые заменяют старые красные и белые кровяные тельца, циркулирующие по всему организму.