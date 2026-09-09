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Военное обозрение

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Острый кризис между Британией и Израилем: санкции и закрытие консульства

Острый кризис между Британией и Израилем: санкции и закрытие консульства

Британия и ещё несколько стран ввели санкции против Израиля из-за мер по реализации так называемого плана E1.

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