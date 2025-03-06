Каталонский суд заявил, что руководители NSO Group могут быть обвинены в расследовании шпионского ПО

Суд Барселоны постановил, что соучредители компании NSO Group, производящей шпионское ПО, Омри Лави и Шалев Хулио, а также бывший руководитель двух дочерних компаний Юваль Сомех могут быть обвинены в рамках расследования предполагаемого взлома каталонского адвоката Андреу Ван ден Эйнда.
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