Каталонский суд заявил, что руководители NSO Group могут быть обвинены в расследовании шпионского ПО

Суд Барселоны постановил, что соучредители компании NSO Group, производящей шпионское ПО, Омри Лави и Шалев Хулио, а также бывший руководитель двух дочерних компаний Юваль Сомех могут быть обвинены в рамках расследования предполагаемого взлома каталонского адвоката Андреу Ван ден Эйнда.