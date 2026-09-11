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Эксперты заявили о готовности инфраструктуры наблюдения к выборам-2026

Эксперты заявили о готовности инфраструктуры наблюдения к выборам-2026

Инфраструктура общественного наблюдения полностью готова к мониторингу и оценке выборов в Единый день голосования (ЕДГ) 2026 года.

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