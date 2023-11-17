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Каряка может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги

Каряка может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги

45-летний специалист провел переговоры о назначении в клуб из Иваново, сообщает «ФНЛ с Ильевым». В настоящее время Каряка возглавляет «Родину Медиа» из Медиалиги.

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