Кот запер хозяйку на балконе в Новосибирске: вызваны спасатели

В Новосибирске спасатели вызволили женщину, случайно запертую на балконе мейн-куном. Инцидент произошел, когда она вышла подышать воздухом, а кот "закрыл" дверь.
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