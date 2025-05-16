Зеленский попросит Эрдогана «наказать» Путина за неявку в Стамбул

Виктор Старицын

PS 15.05.2025 на ТВ передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» - где он утверждал, что надо нашу молодежь учить военному делу. Вот уже много раз писал, когда начался майдан в Киеве, где они прыгали, и кричали, что скоро будут парад на Красной площади принимать. А особенно когда произошел кровавый бандеравский переворот. Надо было сразу вводить двухлетний призыв в армию. Надвигается большая война – Родина в опасности. Бандеровские изверги вошли в Курскую область, свободно – как нож в масло. А если бандеровцы, и НАТО перейдут нашу границу от Ледовитого океана, до Чёрного моря? Пока соберём ополчение – враг опять будет стоять под Москвой. Первогодок ни куда к военным действиям не допускать, а усиленно учить военному делу по всем специальностям. Как говорил Суворов – Тяжело в ученьях, легко в бою. А на второй год службы переводить на контрактную службу, со всеми льготами - реальная зарплата, открыть банковский счёт, куда бы переводилась зарплата за службу в армии под контрактом - под хорошие проценты и банковскую карту на мелкие расходы. Организовать для служащих второго года вечерние подготовительные курсы, это кто хочет поступать в институт, после окончания службы, или получить любую гражданскую специальность. На вечерние курсы преподаватели всегда найдутся. Я вот знаю многих, кто на трёх работах работает, чтобы семью прокормить, и детей выучить - социализм закончился. Мне в этом году 76 лет будет, а я всё работаю - хожу по морям и океанам – молодежь ушла Украину от бандеровского кровавого ига освобождать. Льготы на второй год службы, это хорошо, но и требования на второй службы очень жесткие должны быть - потому что они уже профессионалы – готовые воины к любым военным действиям. В любой точки земного шара обязаны защищать интересы РФ, и не дать врагам вступить на нашу святую землю. И чтобы не было дедовщины, служащие первого года, должны служить отдельно от военнослужащих второго года. То есть - первогодки, отдельно от контрактников. Первые годы будет тяжело, так как при меченом иуде – Горбатом, и «Бариску на царство», и последующие годы – разрушили многие военные города. Но, а как говорят, кто не содержит и не кормит свою армию – будет содержать, и кормить чужую. Так что скорей думайте, шевелите мозгами, в Государственной Думе, В Совете Федерации, и всё Высшее Руководство РФ – Родина в опасности. Только безоговорочная капитуляция. А кого судить – помиловать, или казнь бандеровских убийц мирного населения, будет решать народ и суд. Только таким образом придем к долгожданному и многолетнему миру. Но, а как жить, и с кем быть – с нашей помощью, или без нас, на Украине народ сам решит, но только после ликвидации не человеческого бандеровского режима убийц.